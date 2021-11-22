🔴 КРАСНОДАР
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От 350 000 руб. ежемесячно составляет гонорар наших фей$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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КОРОТКО О НАС
/////// Меня зовут Роман. Наша компания на рынке услуг более 8 лет. Для нас очень важна наша РЕПУТАЦИЯ и ОТНОШЕНИЕ к нашим милым девушкам!!! Так как МЫ ЗАВИСИМ от Вас больше и мы это понимаем, как никто другой. Обычно от нас не хотят уходить, а если уходят, то возвращаются. Поэтому места ограничены. ПРЕДОСТАВИМ ЛАЙФ ОТЗЫВЫ ДЕВОЧЕК ////////////////////////
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НАШИ УСЛОВИЯ
- Комфортабельные аппартаменты с ламповой атмосферой;
- Оплата ежедневно;
- Допы и чай 100 % Ваши;
- Удобный для Вас график;
- Бесплатное проживание;
- Никаких штрафов;
- Конфиденциальность;
- Безопасность;
- Устоявшаяся клиентская база и привлечение новых (специально обученные менеджеры);
- Профессионально обученные администраторы, которые станут Вашими наставниками и психологами;
- Мини-тренинги по удержанию клиентов;
- Особое внимание уделяем ГИГИЕНЕ
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ДЛЯ ДЕВУШЕК ИЗ ДРУГИХ СТРАН И ГОРОДОВ
- Кредитация билета;
- Встреча и сопровождении до локации.
🔴 СТРОГО 18 +
Гости СОЛИДНЫЕ.
Оставляют ХОРОШИЙ ЧАЙ
От Вас требуется только УЛЫБАТЬСЯ)
Для подробной информации:
Telegram: roman20211
WatsApp: +79772824204
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