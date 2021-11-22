​🔴 КРАСНОДАР

🔴 ДЕВУШКИ

Прямой Работодатель СРОЧНО ищет девушек для высокооплачиваемой работы

🟣 ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ТОПОВАЯ ГОСТИНИЦА С НОВЫМ ШИКАРНЫМ РЕМОНТОМ В ЦЕНТРЕ КРАСНОДАРА. /////////////////

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От 350 000 руб. ежемесячно составляет гонорар наших фей$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

//////// МИЛЫЕ ДЕВУШКИ, НАШИ АНАЛИТИКИ ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО ДОХОДЫ В СФЕРЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 20% НАЧИНАЯ С ОСЕНИ, ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЕТОМ. В СВЯЗИ С ЧЕМ МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ /////////////////

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////// Обращаем Ваше внимание. У нас устоявшаяся команда с ооочень тёплой атмосферой, только нормальные адекватные девочки ////////////////////////////

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КОРОТКО О НАС

/////// Меня зовут Роман. Наша компания на рынке услуг более 8 лет. Для нас очень важна наша РЕПУТАЦИЯ и ОТНОШЕНИЕ к нашим милым девушкам!!! Так как МЫ ЗАВИСИМ от Вас больше и мы это понимаем, как никто другой. Обычно от нас не хотят уходить, а если уходят, то возвращаются. Поэтому места ограничены. ПРЕДОСТАВИМ ЛАЙФ ОТЗЫВЫ ДЕВОЧЕК ////////////////////////

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НАШИ УСЛОВИЯ

- Комфортабельные аппартаменты с ламповой атмосферой;

- Оплата ежедневно;

- Допы и чай 100 % Ваши;

- Удобный для Вас график;

- Бесплатное проживание;

- Никаких штрафов;

- Конфиденциальность;

- Безопасность;

- Устоявшаяся клиентская база и привлечение новых (специально обученные менеджеры);

- Профессионально обученные администраторы, которые станут Вашими наставниками и психологами;

- Мини-тренинги по удержанию клиентов;

- Особое внимание уделяем ГИГИЕНЕ

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ДЛЯ ДЕВУШЕК ИЗ ДРУГИХ СТРАН И ГОРОДОВ

- Кредитация билета;

- Встреча и сопровождении до локации.

🔴 СТРОГО 18 +

Гости СОЛИДНЫЕ.

Оставляют ХОРОШИЙ ЧАЙ

От Вас требуется только УЛЫБАТЬСЯ)

Для подробной информации:

Telegram: roman20211

WatsApp: +79772824204

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