🇷🇺РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ🇷🇺
Дорогие девушки! Приглашаем вас на работу в туристический город!
Минимальный прилёт от 2 недель!
✅МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Доход в день от 30 т ₽
• Расход и доход 65/35 (обсуждаем индивидуально).
• Качественная реклама за наш счёт
• Каждая девушка живёт в личной квартире одна в центре города (оплата жилья 50/50)
• Очень большая клиентская база
• Охрана круглосуточно
• По работам: 6-12 в день
• Всегда на связи с оператором.
• Абсолютная безопасность
•!Реферальный бонус за подругу.
В случае, если ты приводишь подругу/по твоей рекомендации приезжает девочка - ты получаешь 15 т ₽
✅ТРЕБОВАНИЯ К ДЕВУШКАМ:
• Возраст до 35 лет.
• Ухоженность.
•Отсутствие зависимостей.
Скорее пишите, на все вопросы ответим и подробности распишем в ЛС :
WhatsApp: 89098370583
Telegram: @EscortKam
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