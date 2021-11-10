​🇷🇺РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ🇷🇺

Дорогие девушки! Приглашаем вас на работу в туристический город!

Минимальный прилёт от 2 недель!

✅МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Доход в день от 30 т ₽

• Расход и доход 65/35 (обсуждаем индивидуально).

• Качественная реклама за наш счёт

• Каждая девушка живёт в личной квартире одна в центре города (оплата жилья 50/50)

• Очень большая клиентская база

• Охрана круглосуточно

• По работам: 6-12 в день

• Всегда на связи с оператором.

• Абсолютная безопасность

•!Реферальный бонус за подругу.

В случае, если ты приводишь подругу/по твоей рекомендации приезжает девочка - ты получаешь 15 т ₽

✅ТРЕБОВАНИЯ К ДЕВУШКАМ:

• Возраст до 35 лет.

• Ухоженность.

•Отсутствие зависимостей.

Скорее пишите, на все вопросы ответим и подробности распишем в ЛС :

WhatsApp: 89098370583

Telegram: @EscortKam

#россия #камчатка

Больше вакансий для девушек на Камчатке смотри https://komsomolka.work/ru/kamchatka/ в разделе популярной доски бесплатных объявлений комсомолка ворк!