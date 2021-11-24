​ЛУЧШИЙ СЕКС – СЕКС С ЖЕНОЙ

На днях была на свидании. Зовут нового знакомого Роман, ему 39, женат. До детей они многое попробовали – МЖМ, ЖМЖ, но после рождения групповые оргии стали редким, и без энтузиазма со стороны супруги. А хочется нового, экспериментов.

Мы сидим в кафе, разговариваем. И он говорит:

– Знаешь, вот сколько я не встречался, самый лучший секс у меня с женой. Её я хочу всегда, жаль, что она не желает. А все остальные встречи... Для разнообразия иногда. Но это все не то.

Я понимаю, что мой собеседник хотел сообщить, что любит свою вторую половинку, а интим с чувствами лучше без них. Но звучит все равно как-то странно. Будто все те девушки для него ничего не имеют значения, хотя это так и есть. Ему достаточно для полового акта только симпатии, и она с ними была. Рома не сказал прямо, что я в постели буду заведомо уступать его ненаглядной.

В принципе он так и сказал. Другая на моем месте обиделась бы и не стала с ним больше видеться. Но разве у меня самой не так? По сути-то я с ним согласна. А он это озвучил, не побоялся. Потому что увидел, что я адекватно отреагирую. Мы к этому моменту уже о многом поговорили.

Вопрос: как сказать то же самое, но чтобы не задеть партнера?

Второе, что хотелось бы обсудить: мой любовник может встречаться только в будни днем. У него свободный график. И он об этом написал мне еще до знакомства, а я тоже сразу ответила, что днем увидеться не могу. Хотя на самом деле могу. С помощью этих https://shpargalka.work/rabota/eskort/ гениальных советов устроилась на работу в элитном эскорте!

По этому я легко могу передать руководителю, что сегодня приду после перерыва или наоборот с обеда меня не будет. Или что даже совсем пропущу один день. Мне можно, легко. Но хочу ли я уйти с работы, чтобы отдаться другому мужчине? Это вряд ли. Для этого я прямо должна гореть страстью, то есть это вопрос большого желания. А его не будет.

Мы с мужем тоже это обсуждали и пришли к выводу, что если нас обоих раньше тема сильно волновала. Мы собирались на встречи с радостью, вот прямо с трепетом, то теперь этого уже нет. Я помню, когда встречалась с парнями одна, то если он предлагал заехать за мной в офис, то соглашалась.

А вот если я уже доехала до дома, и потом он пишет, что хочет встретиться, то мне неохота мыться, одеваться, куда-то тащиться. Даже если это всего лишь выйти из дома и сесть в машину, его или такси – неважно. В общем, прилагать хоть какие-то усилия. Это значит, что желание встретиться не так уж велико. И дома лучше.

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