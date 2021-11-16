​💖 РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК КИЕВ.💖

♠️PREMIUM RELAX CASSIOPEIA♠️

• ДЕВУШКИ От 18-26 лет, модельные параметры, адекватные, интеллектуально развитые, готовы вкладывать в себя и развиваться, без зависимостей.

•Гарантируем от себя 100% безопасность, анонимность, конфиденциальность и порядочность в плане выплат.

•Цена за час от 3000-6000 грн.

•Работа 50/50 (подарки и чаевые твои). Без штрафов и вычетов.

•Зарплата каждый день от 400$.

•6 видов графика на выбор.

•Кредититация билетов для иногородних .

•Проживание на апартаментах предоставляем.

•Охрана и безопасность 24/7.

•Более 10-лет работы в разных городах Украины.

•Постоянная база проверенных и адекватных гостей.

📲Звоните: +380 68 413 6822

📮Пишите: @luxuryescortkiev

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