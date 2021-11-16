💖РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК КИЕВ.💖
♠️PREMIUM RELAX CASSIOPEIA♠️
•ДЕВУШКИ От 18-26 лет, модельные параметры, адекватные, интеллектуально развитые, готовы вкладывать в себя и развиваться, без зависимостей.
•Гарантируем от себя 100% безопасность, анонимность, конфиденциальность и порядочность в плане выплат.
•Цена за час от 3000-6000 грн.
•Работа 50/50 (подарки и чаевые твои).
Без штрафов и вычетов.
•Зарплата каждый день от 400$.
•6 видов графика на выбор.
•Кредититация билетов для иногородних .
•Проживание на апартаментах предоставляем.
•Охрана и безопасность 24/7.
•Более 10-лет работы в разных городах Украины.
•Постоянная база проверенных и адекватных гостей.
📲Звоните: +380 68 413 6822
📮Пишите: @luxuryescortkiev
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