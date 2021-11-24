🇪🇸РАБОТА В ИСПАНИИ! 🇪🇸
Прямой работодатель приглашает на работу девушек от 18 лет
⚜Мы предлагаем⚜
☀️ Бесплатное проживание в хороших апартаментах;
☀️ Работа 50/50;
☀️ Доп услуги, чаевые и подарки полностью остаются девушке;
☀️ График работы самый удобный - днём работаем ночью спим;
☀️ Ваши документы у вас, ежедневные выплаты;
☀️ Абсолютная безопасность, и постоянная связь с нашим менеджером, всегда поддержит, расскажет, поможет девушке;
☀️ Возможна кредитация;
☀️ Помощь в получении визы;
☀️ Очень большая клиентская база, работаем более 10 лет;
☀️ Отличный контингент клиентов: добрые, воспитанные мужчины, 70% постоянники;
☀️ Всегда на связи с оператором;
☀️ Много качественной рекламы за наш счет;
☀️ Встречаем в аэропорту и помогаем быстро адаптироваться на месте;
☀️ ❗️Реферальный бонус за подругу :
❗️В случае, если ты приедешь с подругой или по твоей рекомендации приезжает девочка - ты получаешь 30 000 ₽❗️
https://komsomolka.work/eu/spain/
⚜От Вас⚜
📣 Ухоженная и приятная натуральная внешность;
📣 Активная, улыбчивая и общительная;
📣 Опыт работы не важен (всему научим);
📣 Знание языка не обязательно;
📣 Отсутствие вредных привычек;
📣 Профессиональное портфолио, но если нет, то организуем фотосессию на месте;
📣 Желание работать.
Безопасность и анонимность!
Если Вы красивая девушка, для нас не составит труда, найти Вам клиентов.
Тур 3 месяца. Заработок 4.000-6.000 евро в месяц
Открыт набор на январь
По всем вопросам пишите в личку https://t.me/girl_work_spain
Сотрудничаем со скаутами и агентами, выплаты без задержек.
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