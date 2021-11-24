​🇪🇸РАБОТА В ИСПАНИИ! 🇪🇸

Прямой работодатель приглашает на работу девушек от 18 лет

⚜Мы предлагаем⚜

☀️ Бесплатное проживание в хороших апартаментах;

☀️ Работа 50/50;

☀️ Доп услуги, чаевые и подарки полностью остаются девушке;

☀️ График работы самый удобный - днём работаем ночью спим;

☀️ Ваши документы у вас, ежедневные выплаты;

☀️ Абсолютная безопасность, и постоянная связь с нашим менеджером, всегда поддержит, расскажет, поможет девушке;

☀️ Возможна кредитация;

☀️ Помощь в получении визы;

☀️ Очень большая клиентская база, работаем более 10 лет;

☀️ Отличный контингент клиентов: добрые, воспитанные мужчины, 70% постоянники;

☀️ Всегда на связи с оператором;

☀️ Много качественной рекламы за наш счет;

☀️ Встречаем в аэропорту и помогаем быстро адаптироваться на месте;

☀️ ❗️Реферальный бонус за подругу :

❗️В случае, если ты приедешь с подругой или по твоей рекомендации приезжает девочка - ты получаешь 30 000 ₽❗️

https://komsomolka.work/eu/spain/

⚜От Вас⚜

📣 Ухоженная и приятная натуральная внешность;

📣 Активная, улыбчивая и общительная;

📣 Опыт работы не важен (всему научим);

📣 Знание языка не обязательно;

📣 Отсутствие вредных привычек;

📣 Профессиональное портфолио, но если нет, то организуем фотосессию на месте;

📣 Желание работать.

Безопасность и анонимность!

Если Вы красивая девушка, для нас не составит труда, найти Вам клиентов.

Тур 3 месяца. Заработок 4.000-6.000 евро в месяц

Открыт набор на январь

По всем вопросам пишите в личку https://t.me/girl_work_spain

Сотрудничаем со скаутами и агентами, выплаты без задержек.

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