​Ищем девушку для отношений без обязательств Я за взаимность и честность. Охмурить женщину, в планы которой это не входило, и разбивать ей сердце - это затея так себе. Но есть девушки, с которыми у парней сходные цели.

Чтобы всех подряд не опрашивать, ищите правильно.

В приложениях: Tinder — самое популярное и легкое приложение. Вводишь желаемые параметры в фейсбук и запускаешь сканер. В отличие от других приложений, Tinder юзают тысячи девчонок, так что тебе будет из кого выбрать.

Badoo — отличное приложение для мимолетных знакомств. Здесь и для серьезных отношений можно познакомиться. Просто укажи свои цели в профиле честно - и вперед. Если считаешь, что в онлайне сплошной развод и левые фотки, иди «в поля».

Бары.

Видишь девушку, которая знает поименно всех охранников и барменов? Вполне возможно, что она за выпивкой сюда пришла. Сделай пару комплиментов, угости. Действуй, короче.

Офис. Скромная менеджер из соседнего отдела вполне может оказаться не против. Правда, такое обычно становится понятно на корпоративе - так что придется подождать.

Курорт.

Опять же. Многие женщины ездят на отдых не за красивым загаром, а за бурными романчиками.

Поезд.

Если одинокая барышня едет с тобой в одном вагоне, попробуй пофлиртовать. Как понять, что девушка не против легких отношений По общению и страничкам в соцсети.

Обрати внимание на такие моменты:

- Новая знакомая ведет себя раскрепощенно, открыто обсуждает sекс и рассказывает пошлые истории из жизни.

- Девушка позволяет себя трогать, приобнимать и целовать через минуту после знакомства.

- Общаясь с тобой, она с интересом ловит на себе взгляды других мужчин.

- Она довольно много пьет в баре.

- На ее страничке в друзьях почти одни иностранцы.

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